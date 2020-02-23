حامد الشراب يهنئ بيشوي طاهر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان حامد الشراب، صديقه الفنان بيشوي طاهر، والذي يحتفل بعيد ميلاده.
ونشر "الشراب" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بـ"بيشوي"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا أوش يا رفيق الدرب، ربنا يكرمك في حياتك، والسنين اللي جاية تبقى أحلى وأحلى يا أوش الأواشيش".
يذكر أن بيشوي طاهر شارك في الموسم الأخير من العروض المسرحية لفريق "مسرح مصر"، كما شاركه البطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، بقيادة النجم الكبير أشرف عبدالباقي.
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