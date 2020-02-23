تراند اليوم : ضجة كبيرة بعد زواج فنان عالمي على "الطريقة الإسلامية".. فمن هي العروس؟

"تزوج على الطريقة الإسلام" .. هكذا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في القارتين الأوربية والإفريقية، بعد نشر صور زفاف الفنان العالمي الشهير "ألفا بلوندي" 67 عاما والمعروف بأداء أغاني "الربغي" بالانجليزية والفرنسية وبالعربية، على الإيطالية ـ من أصل تونسي ـ عليسة دراجي، وعقد قرانهما في مسجد كبير بعاصمة كوت ديفوار.

الضجة كانت بسبب الصور التي ظهر بها "بلوندي" في حفل زفافه: حيث ظهر بجلباب ودشداشة خليجية، فيما ظهرت عروسه "عليسة دراجي" بفستان زفاف تقليدي تونسي، وهما يتمشيان في باحة مسجد "لاريفيرا غولف" بعاصمة كوت ديفوار " أبيدجان".

وعاش "بلوندي" في عائلة مختلطة أم مسلمة وأب مسيحي، ولا يعرف على وجه الدقة، الدين الذي ينتمي إليه وما إذا كان مسلما أو مسيحيا

وقد شكلت أغانيه مزيجا من الفن والسياسة، فقد غنى ضد الاستبداد والحكم الشمولي والانقلابات العسكرية التي أطاحت بأنظمة ديمقراطية في أفريقيا.

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ورفض التدخل الفرنسي في أفريقيا ولكنه أيد عملياتها العسكرية في شمال مالي عام 2013، ويرتبط بعلاقات مثيرة مع إسرائيل.

ويعتبر أكثر ألبوماته شهرة هو ألبوم "جروزاليم القدس" وقد كتبت كلماته في القدس المحتلة وجمعت بين اللغتين العربية والعبرية.