5 مارس.. سيد درويش وإنجازه في الموسيقى والغناء بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة، بساقية الصاوي، الزمالك، ندوة عن الموسيقار الراحل سيد درويش ودوره فى إدخال الحداثة على الموسيقى والغناء، وذلك يوم الخميس الموافق 5 من شهر مارس المقبل.

وتبدأ الندوة في تمام الساعة السابعة مساًء، والدعوة عامة، وهي تقديم الدكتورة سلوى محمد حسن، بقسم الغناء معهد الكونسيرفتوار،

والناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن.

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يذكر أن الموسيقار سيد درويش، ادخل للمرة الأولى بمصر الغناء البوليفوني، وذلك في أوبريت العشرة الطيبة، وأوبريت شهرزاد والبروكة.

كما بلغ انتاجه في مسيرته الفنية القصيرة، القوالب المختلفة العشرات من الأدوار وأربعين موشحا ومائة طقطوقة و 30 رواية مسرحية وأوبريت.