شاهد .. صورة نادرة جدًا لـ أم كلثوم

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجمة الكبيرة أم كلثوم.

وظهرت أم كلثوم من خلالها بدون ارتداء نظارة شمس، بالإضافة إلى حلق

الأذن، والذي تميز بكبر حجمه، وشعر باللون الأسود اللامع.

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يذكر أن النجمة أم كلثوم شاركت سابقًا في بطولة فيلم فاطمة، وهو من تأليف مصطفى أمين، وإخراج أحمد

بدرخان، وبطولة كل من أنور وجدي، سليمان نجيب، حسن فايق، محمد الديب، إيزاك ديكسون، محمد كامل، حسين عسر، عثمان أباظة، نبيل خيرى، عبدالحميد زكي، سنية شوقي، فرج النحاس، عبدالقادر المسيري، محمد إدريس، عبدالفتاح القصري، إدمون تويما، حسن كامل، فردوس محمد، زوزو شكيب، محمد كمال المصري.