صور .. نيللي كريم تخطف الأنظار برفقة وافل

نشرت النجمة نيللي كريم، بعض صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نيللي برفقة كلبها، والذي Advertisements يدعى وافل، كما أعربت عن شدة حبها للحيوانات، قائلة: المشاعر الإيجابية والسعادة تأتي بقليل من اللطف مع وافل. يدعى وافل، كما أعربت عن شدة حبها للحيوانات، قائلة: المشاعر الإيجابية والسعادة تأتي بقليل من اللطف مع وافل. يذكر أن النجمة نيللي كريم تستعد لعرض مسلسل بـ 100 وش، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من آسر ياسين، شريف دسوقي، لؤي عمران، علا رشدي، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، محمد عادل، مصطفى منصور، بيومي فؤاد، عمر الشناوي، محمود الشرقاوي، مصطفى درويش. مسلسل، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من آسر ياسين، شريف دسوقي، لؤي عمران، علا رشدي، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، محمد عادل، مصطفى منصور، بيومي فؤاد، عمر الشناوي، محمود الشرقاوي، مصطفى درويش.

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