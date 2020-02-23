كوينتن تارانتينو ودانييلا بيك يرزقان بمولودهما الأول

ميرنا وليد - بيروت - رزق المخرج الأميركي ​كوينتن تارانتينو​ وزوجته المغنية الإسرائيلية دانييلا بيك، بمولودهما الأول، وذلك بعد أن كان تارانتينو يؤمن بأن الزواج والولادة يعيقان حياته المهنية.

كوينتن تارانتينو البالغ من العمر 56 عاماً، متزوج من دانييلا بيك البالغة من العمر 36 عامًا، منذ العام 2018، وهما يعيشان حياة سعيدة ويظهران معاً في المناسبات.

إشارة إلى أن فيلم تارانتينو الأخير Once Upon a Time In Hollywood حقق نجاحات كبيرة، وصلت به إلى ترشيحات الأوسكار بنسخته الـ92، وأقيم الحفل على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

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