بالفيديو- سعد لمجرد وفرقة فناير يطلقان "آسف حبيبي"

ميرنا وليد - بيروت - بعدما كان شوّق الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ متابعيه لفيديو كليب أغنيته الجديدة "​آسف حبيبي​" التي تجمعه بفرقة الفناير المغربية، وكشف أن موعد إطلاق الأغنية سيكون اليوم الأحد 23 شباط / فبراير، أطلق لمجرد الكليب على قناته الخاصة على يوتيوب منذ حوالى الساعتين.

وحصد كليب "آسف حبيبي" لغاية هذه اللحظة، حوالى النصف مليون مشاهدة.

وإختار المجرد وفرقة الفناير تصوير مشاهد الأغنية بمدينة مراكش خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وسبق للمجرد أن تعامل مع عضو الفناير محسن تيزاف في أغنيته الأخيرة " سلام" ، من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.

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