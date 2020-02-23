تراند اليوم : بالفيديو .. بسمة وهبة بتشتكي للجمهور من والدها .. شوفو قالت إيه

تتواصل الإعلامية بسمة وهبة، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، نشرت وهبة، مقطع فيديو، ظهرت فيه مع أفراد أسرتها أثناء تناولهم لوجبة الغذاء.

وقالت خلال الفيديو، إنهم يتناولون وجبة الغذاء قبل بداية مباراة السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، مشيرة إلى أنها قلقة وخائفة من رد فعل والدها الزملكاوي المتعصب، إذ ما شجعت فريقها المفضل الأهلي، ولذلك قررت هي وباقي أفراد أن يشجعوا الزمالك، من أجله.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته كاتبة: “يرضيكم اللي أبويا بيعملوا فينا ده”.

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يشار إلى أن بسمة وهبة، بدأت مؤخرًا، تقديم الموسم الجديد من برنامج “كل يوم”، بمشاركة الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة ON E.