أحمد فلوكس يسجن شقيقته سنتين ويبرر...



بعد صدور حكم بسجن شقيقة الفنان أحمد فلوكس سنتين، بعد اتهمامها بسرقة حسابه على موقع الفيس بوك، اصدر الفنان بيانا عاجلا جاء فيها: أن كل ما في الأمر أن هناك شخصا يعمل بالشركة التي تمتلكها شقيقته، هو الذي قام بسرقة حساب " فيس بوك" من خلال جهاز الشركة، وهذا ما توصلت له التحريات بالقضية، حيث إن الجهازا ولـ " I p " مسجل باسم شقيقته، على شبكة الإنتر نت التي تم سرقة الحساب من خلالها، لذلك صدر الحكم بحق شقيقته، نظرا لامتلاكها جهاز الكمبيوتر وشبكة الانترنت، بالرغم أنه ليس لها علاقة بالواقعة، التي علمت بها بعد صدور الحكم، في الوقت الذي فوجئ به فلوكس أيضا .

وتابع فلوكس، أنه ليس من المنطقي أن يقاضي شقيقته في واقعة مثل هذه، أو أبعد من ذلك ، لكن الشخص الذي يعمل معها هو الذي تسبب في هذه الأزمة الغريبة، التي كانت سببا في حالة من الغضب له ولشقيقته.

ووجه فلوكس الأنظار لضرورة مراعاة حالة والده الصحية، قبل نشر وتداول هذا الخبر الذي من الممكن أن يتسبب في سوء حالته الصحية وغضبه.

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وانهي فلوكس بيانه قائلًا: من المعروف عني حبي لكل أفراد عائلتي وشقيقاتي، ولم أسمح يومًا بوجود أي خلاف بيننا، خاصة وأننا أسرة مترابطة بشكل كبير، لذلك لا أصدق أن يصل الأمر إلى تداول خبر بهذه الصيغة عني وعن أشقائي.

تفاصيل الحكم:

وكانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكما غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس بتهمة سرقة صفحته على موقع الفيس بوك، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، بعد إدانتها بسرقة الحساب الخاص وارتكاب جريمة الإزعاج العام.

كان الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بلقب أحمد فلوكس قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته المخرجة يسر فاروق توفيق صالح الشهيرة داخل الوسط الفني بلقب يسر فاروق فلوكس، وتبين أنها ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على الفيس بوك.

ويحق للمتهمة الطعن على الحكم بعد سداد الكفالة لوقف تنفيذ الحكم، على أن تعاد محاكمتها حضوريا أمام محكمة الجنح.