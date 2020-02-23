بالصور – هاني شاكر يحتفل بميلاد توأم ابنته الراحلة

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم هاني شاكر متابعيه على تطبيق “انستغرام” بصورة جديدة تجمعه بحفيديه، لإبنته الراحلة دينا شاكر.

وتوجّه المطرب المصري بالنهنئة لهما بمناسبة يوم ميلادهما وعلّق على الصورة قائلا: “عيد ميلاد سعيد ديدو ولولو”.

ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعيه وفي مقدمتهم النجمة فيفي عبده، وأثنى الجميع على اهتمام الكبير بالتوأم بعد وفاة والدتهما إثر اصابتها بمرض في العام 2011.

يذكر أن شاكر يواجه منذ بداية هذا الشهر هجوماً قاسياً بسبب قراره الحاسم الذي يقضي بعدم السماح لفناني المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والملاهي الليلية.