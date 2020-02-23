أحمد حلمي: سأجسد شخصيات وحكايات “صناع الأمل” درامياً

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان المصري أحمد حلمي، لتجسيد مجموعة من الشخصيات التي شاركت بمبادراتها الإنسانية في مبادرة “صناع الأمل”، وصرح بذلك خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية” الذي يُعرض على قناة MBC مصر.

وعبّر حلمي عن سعادته لاختياره أول سفير لمبادرة صناع الأمل التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، قائلاً: “أعتبر هذا الاختيار وسام شرف على صدري، لذلك سأبذل قصارى جهدي لتطويع الفن في خدمة هذه المبادرة، لذلك وضعنا خطة بالتعاون مع المؤسسة لتقديم مجموعة من الأعمال الدرامية التي سأجسد عبرها شخصيات وحكايات من قصص صناع الأمل، وستكون أفلاماً تجارية سيتم توزيعها على كافة دور العرض السينمائية في الوطن العربي، وستتم المشاركة بها في كافة المهرجانات السينمائية الدولية العربية والأجنبية”.

ويعتقد حلمي أن الغرب وخاصة أمريكا ما زالوا مستمرين في رحلة بحثهم عن الأعمال السينمائية التي يحمل مضمونها قصصاً حقيقية ومعاناة واقعية وشخصيات قادرة على تحويل الألم إلى أمل، وتمد الحياة لمن هدد الموت واليأس حياتهم.

وأكد حلمي أن الغرض من هذه الأعمال السينمائية التي سيشارك بها تسليط الضوء على نماذج إيجابية وقدوة طيبة يُحتذى بها، وسيعود ريع كافة الإيرادات والعائدات لاستثمارها في تبني مبادرات إنسانية جديدة.