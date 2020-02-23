ليندساي لوهان: لن أعود لسنوات الضياع

متابعة بتجــــــــــرد: تتأهب النجمة الأمريكية ليندساي لوهان لتلعب بطولة فيلم جديد يشاركها بطولته النجم ميكي رورك، بعدما وصلت المفاوضات مرحلتها النهائية، في صحوة فنية للممثلة التي أكدت أنها لن تعود لسنوات الضياع.

وتلعب لوهان (33 عاماً) دور محققة بوليس “ماري برانيان” التي تتعاون مع الطبيب النفسي الشهير ديفيد ألدر «رورك» في محاولة لمنع مريض نفسي هارب من قتل 5 محتجزين في منزل بعيد مهجور.

الفيلم كتب قصته إيان هولت، ومن المقرر أن يخرجه ستيفن مونرو، ويبدأ التصوير الصيف المقبل.

من جانب آخر، أعربت النجمة الأمريكية عن عزمها العودة بقوة للتمثيل الذي تشتاق إليه على حد قولها، بعدما انشغلت في الآونة الأخيرة بمشاريعها التجارية الخاصة ومن بينها تطوير المنتجعات ومنشآت الترفيه.

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وقالت بطلة فيلم “فتيات سيئات” أريد التركيز على ذاتي، والعودة إلى الولايات المتحدة والتصوير مرة أخرى، أريد بداية جديدة في العام الجاري، لن أعود لسنوات الضياع والإحباط مرة أخرى.

وكانت لوهان قد بدأت مشوارها الفني وهي في الـ11من عمرها عندما شاركت في فيلم The Parent Trap أو “فخ الوالدين” في عام 1998، وتعطلت مسيرتها السينمائية من جراء مشاكلها المتعددة بسبب الإدمان والقيادة تحت تأثير الكحول.

وعلى مدار تاريخها مثلت لوهان أكثر من 26 فيلماً من بينها “كوميديا غير مناسبة”، “اعترافات مراهقة”، “ليلة جمعة مرعبة”.