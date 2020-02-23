مسلسلات درامية تركية بلسان عربي على STARZPLAY

متابعة بتجـــــــــرد: اكتسبت الدراما التركية على مر السنوات الماضية شعبية استثنائية بين المشاهدين في المنطقة العربية، ما دفع خدمة مشاهدة الفيديو STARZPLAY، لبث مجموعة من أشهر المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية، ليستمتع المشتركون بمشاهدتها بلسان عربي وذوق يناسب مختلف فئات المجتمعات العربية.

وتتضمن تلك الأعمال 9 مسلسلات هي: “ليث ونورا، القبضاي، جسور والجميلة، إيزيل، الدخيل، العروس الجديدة، قلب المدينة، شمس الشتاء، ومحمود ومريم”.

ليث ونورا

قصة حب ممنوع تجمع بين ضابط في الجيش (ليث) وابنة عائلة من أثرياء روسيا (نورا)، ويطرح المسلسل قدرة العاشقين على تحمل الصعاب والفقر والاضطهاد في عمل تاريخي يجمع بين الحب والحرب، الأمل والموت، وبين ليث ونورا.

القبضاي

يروي المسلسل الرومانسي الدرامي قصة محاولات ماهر لإنقاذ والده من حكم الإعدام، حيث يتنكر بشخصية وهوية (صالح) المحامي المتدرب ويعمل بكل بأس ليغير وجهة نظر القاضية (فريدة) التي استلمت القضية، لتبدأ الصراعات بين الطرفين ومحاولة كشف الحقائق الغائبة والأمور المدسوسة في القضية.

جسور والجميلة

عمل رومانسي يتابع قصة (جسور) الشاب الغامض الذي يقرر ترك حياة المدينة والعودة إلى الريف لينعم بسلام الطبيعة، ولكن كل ما كان يهرب منه بدأ يلاحقه مرة أخرى بعد حاثة جمعت بينه وبين الشابة الجميلة سوهان، لكن ماضي العائلتين أصعب بكثير من أن تمحوه الأيام، والكل سيقف بطريق حبهما.

إيزيل

دراما رومانسية تحفل بالأكشن والتشويق أيضاً، تتابع قصة (عمر) الذي يتعرض للخيانة من أقرب المقربين له، وينطلق في مهمة لا تعرف الرحمة، لينتقم من كل الذين خانوه وأولهم حبيبته السابقة (عائشة).

الدخيل

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ترافق الأحداث الدرامية قصة شقيقين افترقا عن بعضهما منذ الطفولة، والآن وبعد مرور أعوام عديدة، يقف كل واحد منهما على الطرف المعاكس من القانون، ويتواجهان دون معرفة الحقيقة.

العروس الجديدة

مسلسل رومانسي كوميدي يروي قصة بيلا الفتاة الإسبانية التي تقع في حب الشاب التركي هزار، وعلى الرغم من اعتراض العائلتين، يقرر الثنائي الزواج، لتبدأ الخلافات بالتصاعد بين التفكير المعاصر والتفكير التقليدي.

قلب المدينة

في أجواء درامية مشوقة، يحاول رجل نسيان ذكرى رؤية والدته وهي تُقتل على يد والده، وهي ذكرى لم يستطع نسيانها منذ الطفولة، وتشاء الأقدار بأن يجتمع بشابة من عالم آخر ومختلفة عنه أشد الاختلاف (دارين)، ليحاولا معاً كشف حقيقة الماضي الأليم.

شمس الشتاء

عمل رومانسي يجمع بين الدراما والأكشن، يتابع قصة أمجد الذي يحاول نسيان الماضي ومقتل والده وشقيقه التوأم، محاولاً المضي قدماً في حياته، لكن مع ظهور حقائق قديمة من الماضي، تتبدل كل مخططاته، ويقرر انتحال شخصية جديدة سعياً للانتقام.

محمود ومريم

مسلسل رومانسي قصير من أربع حلقات تدور أحداثه في العصور القديمة، مع قصة الأمير العاشق محمود الذي يصارع للفوز بقلب حبيبته الحسناء مريم، وسط ظروف قاسية قد تجبرهما على الافتراق.