مفاجأة مذهلة لعشاق "عالم الديناصورات" في جزئه الـ3

الجزء الـ3 من سلسلة "عالم الديناصورات" يصدر هذا العام

أعلن صناع فيلم "Jurassic World" (عالم الديناصورات) عن مفاجأة مذهلة خلال الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، إذ يتضمن طاقم العمل ممثلين من فيلم "جوراسيك بارك" الذي اشتقت منه سلسلة "عالم الديناصورات".

ووفقاً لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، أوضح الممثل الأمريكي كريس برات، الذي يلعب دور أوين جريدي في سلسلة "عالم الديناصورات"، أن الجزء الـ3 سيتضمن ممثلين مخضرمين أمثال: الفائزة بالأوسكار لورا ديرن، وسام نيل، وجيف جولدبلوم.

وأثار "برات" حماس الجمهور بقوله: "سيكون الجزء الـ3 الأضخم والأفضل على الإطلاق، فقد توسع صناع العمل، وقرروا جلب كافة الممثلين الأصليين للسلسلة من جديد".

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وبدأت شائعة عودة الممثلين الأصليين للسلسلة في سبتمبر/أيلول، عندما استدعى مخرج الجزء الـ3 كولين تريفورو، الممثلة لورا ديرن إلى مؤتمر "أركلايت" للحديث عن الفيلم الجديد، وهو ما أكد الأمر.

وصدر فيلم "جوراسيك بارك" عام 1993، حيث لعب سام نيل دور دكتور آلان جرانت، بينما لعب الممثل جيف جولدبلوم دور دكتور إيان مالكوم.

ومن المتوقع طرح الجزء الـ3 في شهر يوليو/تموز، وما زالت حبكته طي الكتمان، إلا أن الممثل كريس برات أعلن أن القصة ستتضمن قفزة زمنية، وهروب الديناصورات من ملاذهم الآمن في الحديقة.