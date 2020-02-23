“ليلة” تجمع كاميليا ورد و”لايف ستايلز ستوديوز” للمرة الثالثة

Feb 23, 2020
تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في الفترة القادمة لتصوير أغنية “ليلة” على طريقة الفيديو كليب وذلك في ثالث تعاون يجمع بين الشركة والفنانة كاميليا ورد بعد “طيارة” و “يا زعل”.
وكانت كاميليا ورد قد انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة “ليلة” من انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد جلسات تحضير مطوّلة.
ومن المقرر أن يستلم المخرج زياد خوري النسخة الأخيرة من الأغنية قريباً وتنطلق ورشة تصوير الفيديو كليب استعداداً لطرح العمل في الفترة المقبلة.
أغنية “ليلة” من كلمات محمد رمضان، الحان محمد عبيه، توزيع امين نبيل، جيتارات باسم سعيد، ميكس وماستر امير محروس وتسجيل استوديو ” M sound 2″
هذا وإتفقت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع النجمة كامليليا ورد والملحن والموزع على إجراء بعض التوزيع النهائي للعمل حيث أكد رجل الأعمال “فهد الزاهد” صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أن الأغنية جميلة وأصبحت اجمل بعد التعديلات النهائية، وأضاف “الزاهد” أنه سعيد بهذا التعاون الثالث الذي يجمع بينه وبين الفنانة كاميليا ورد، مؤكدًا أن الأعمال السابقة التي جمعت بينهما قد حصدت ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الموسيقية وعبر القناة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب.
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