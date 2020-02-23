ميساء مغربي توضح حقيقة حذف أجزاء من حلقة قصي الخولي بعد تهديد زوجته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية ميساء المغربي، حقيقة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن حذف عدد من مشاهد حلقتها مع الفنان قصي الخولي، بعد تهديدات زوجته له، مؤكدة أن الحلقة لم "يُمنتج فيها جزء، وأنها ستعرض كاملة بدون أي اجتزاء".

وقالت ميساء مغربي عبر مقطع فيديو: "من يكتم الشهادة فهو آثم قلبه، أنا عادة ما أحب أتدخل في حياة الناس ولا في خصوصيتهم، ولكن يصعب عليا إني أشوف أحد مظلوم وأكون أنا شاهد على جزء من واقعة وليس على تفاصيل حياته حيث لا يعلم ذلك سوى اثنين بعد ربنا عز وجل، وأسكت".

وأضافت ميساء: "للأسف قيل وشيع ودخل عليا بعض الزملاء يقولون إن قصي خولي بعد تهديدات من أم ابنه طلب منا كشركة إنتاج أو كصديقة، إعادة مونتاج للحلقة التي ستعرض اليوم علي دبي، يا جماعة الخير هذا الكلام عار تماما عن الصحة، فقصي كان رجلا بمعنى الكلمة أثناء حديثه عن زوجته ولم يفصح عن شيء يخص الحالة الاجتماعية".

وأوضحت أنه تحدث بكل الاحترام فيما يخص زوجته وابنه ولم يفصح حتى عن أي أسرار تخص زوجته مؤكدة أنه أخ وليس صديقا فقط، وعزيز جدا وتتمنى له النجاح في حياته الشخصية والعملية، قائلة: "البيوت أسرار لا يجب أن تفضح بالتلفزيون، ولا يخص الجمهور، والعلاقات الخاصة يجب تظل في إطار الخصوصية".

وكانت سيدة تدعى مديحة الحمداني نشرت عبر حسابها على إنستغرام، بأنها زوجة الفنان قصي خولي، حيث ظهرت وهي منهارة من البكاء وتتحدث عن وضعها الصعب الذي تعيشه مع ابنها بسبب زوجها.

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وأكدت مديحة التي وثقت الفيديو وهي تقود سيارتها وترد على التعليقات التي ترسل إليها بأنها إنسانة سيئة و"بنت شارع"، قائلة: "عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني"، متهمة الفنان قصي خولي بأنه جعلها عرضة لكل شخص "يسوى أو ما يسوى" على حد وصفها.

وبينت أنها بنت عائلة ومحترمة وعملت في شركات كبيرة في دبي تحديدا، وتعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة، مشددة على أن حظها أنها تعرفت على الإنسان الخطأ وتقصد الفنان السوري.

وأضافت الحمداني أنها شاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيها أنه أب مثالي ويقوم "بتحميم" ابنه مرتين في النهار، مردفة بأنها لا تلومه في نفس الوقت لأنه إنسان ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع.

وكشفت عن أنها تعيش في قهر وظلم بسبب زوجها لأنها لا تستطيع توفير أبسط حقوق ابنها أو استقراره ورغم ذلك تتعرض لحملة تشويه وإهانة، حتى انهارت بعد رؤية الفنان وهو يتحدث في برنامج تلفزيوني عن ابنه.

وهددت الحمداني زوجها بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما، مختتمة كلامها بأنها صمتت بما فيه الكفاية، وحقها سوف تحصل عليه مهما كان.