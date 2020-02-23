معجبة تعترف لـ "راشد الماجد" بحبها له.. والأخير يفاجئها برد فعله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو للفنان راشد الماجد، من حفله الذي أقيم ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير الكويت 2020، بعد غياب استمر 3 أعوام، موقفا طريفا للفنان مع إحدى معجباته على المسرح.

وبدأت القصة عندما عبرت المعجبة التي حضرت الحفل برفقة زوجها عن حبها للفنان راشد الماجد، فقالت: "أحبك"، ليرد عليها راشد الماجد قائلا: "اقضبي راجلك شايفه يتاوب"، في تلميح منه إلى أخذ حيطتها مما تفعله خاصة أن زوجها يتواجد بجوارها.

وأثار رد فعل راشد الماجد هتافات عديدة من الجمهور المتواجد في المسرح، حيث تعالت الصرخات والتفاعل لرد الفعل الطريف للفنان.

وأحيا راشد الماجد حفلا غنائيا ضمن حفلات هلا فبراير في دولة الكويت، إذ قدم باقة من أجمل أغانيه الخليجية التي حظيت بإعجاب الجمهور وتراقص معه المتابعون فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفل معبرين عن إعجابهم بأداء راشد الماجد في الكويت.

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ومؤخرا شهد حفل راشد الماجد في السعودية ضمن موسم الرياض على هامش احتفالية "ليلة السندباد" التي حضرها آلاف الجماهير مزادا علنيا لبيع عوده الخاص به والذي يعود عمره إلى 30 عاما وأهداه له الملحن الراحل صالح الشهري، وقدم المزاد الإعلامي المصري عمرو أديب فقال: "فرصة لكل محبي راشد الماجد أن يقتنوا العود الخاص به فهو جزء من إبداعه وفنه ولحن عليه أجمل أغانيه العاطفية والوطنية".

وكان قد كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن مفاجأة بشأن عود راشد الماجد، الذي تم بيعه في مزاد علني مؤكدا رئيس هيئة الترفيه السعودية أن مشتري عود راشد الماجد، والذي حاز عليه خلال المزاد بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، قام ببيعه بمبلغ مليون ونصف المليون ريال.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته عبر حسابه على "تويتر" فقال: "مو معقول اللي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص!".