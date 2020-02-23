شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد صبحى في قصر السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بحضوره وتكريمه داخل قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم الذى رحب بصبحى وأكد أنه نجم كبير قدم العديد من الأعمال سواء سينمائية أو درامية أو مسرحية وحققت جميعها نجاحا كبيرا.

وبدأت الندوة بعرض فيديو يستعرض من خلاله عددًا من مشاهده في الأعمال المسرحية الذي قدمها خلال مشواره منها الهمجي وماما أمريكا ولعبة الست والجوكر وكارمن وسكة السلامة وغيرها كما تضمن الفيديو صور من بعض التكريمات والجوائز الذي حصل عليها .

من ناحية أخرى يجرى الفنان الكبير محمد صبحى اختبارات لاختيار مواهب جديدة يضمها لفرقته "فرقة استوديو الممثل 2020"، وذلك على مسرح محمد صبحى بمدينة سنبل، على أن يكون آخر يوم للتقدم هو يوم 27 فبراير.

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اختبارات فرقة ستوديو الممثل فى عدة مواهب، منها التمثيل، ويشترط فيها لكل موهبة ترغب فى التقدم للاختبار تحضير مشهدين مشهد بالفصحى ومشهد بالعامية، منهما مشهد كوميدى لا يزيد المشهد على دقيقة ونصف الدقيقة، ولا بد أن تكون المشاهد من مسرحيات فقط، وليست أفلاما ومسلسلات، أما فى مجال الغناء فمطلوب تحضير أغنيتين إحداهما بالفصحى والأخرى بالعامية، ويمكن الاستعانة بالأغانى القديمة والحديثة، وفى مجال العزف يشترط على المتقدم للاختبار اصطحاب الآلة التى تعزف عليها، ويجب تحضير قطعتين موسيقيتين لا تزيد الواحدة على دقيقة ونصف الدقيقة، أما فى مجال الرقص فيشترط تحضير لوحتين من رقص الباليه أو الرقص الشعبى أو الرقص الحديث لا تزيد اللوحة على دقيقة واحدة.

وأكد الفنان محمد صبحى أنه ستتم الدراسة والتدريب لمدة 4 شهور مجانا بدون أى مقابل مادى، ولا يوجد سن محدد للتقديم.

يذكر أن الفنان محمد صبحى قدم مؤخرا موسما جديدا لمسرحيتيه "النحلة والدبور" و"خيبتنا"، ويجرى حاليا بروفات مسرحية جديدة بعنوان "عيلة اتعمل لها بلووك"، كما أنه يستعد لاحتفالية ضخمة يحتفل خلالها بمرور 50 سنة مسرح على فرقته.