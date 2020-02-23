شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تقدم كليب "زيدى" بألحان التونسية بتوقيع الملحن بلال سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت المطربة التونسية لطيفة مع الملحن بلال سرور، في أغنية داخل ألبومها الجديد بعنوان "زيدي" والتي أهداها الملحن بلال لشعب تونس، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع الموسيقي مونتي، ومكس ياسر أنور، وهي الأغنية التي طرحتها لطيفة ككليب على "يوتيوب".

من ناحية أخرى طرح الملحن بلال سرور له عددًا من أغنيات مع كبار المطربين في الأيام الأخيرة أبرزهما الهضبة عمرو دياب فى أغنية "جميلة" التى كتبها الشاعر شادى نور، والتى شاركت فيها جانا ابنة "عمرو" بالغناء والتلحين والكتابة لأول مرة مع والدها، فى مقطع باللغة الإنجليزية كتبته ولحنته، والأغنية من كلمات شادى نور، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية “سقف" مع الفنان رامى جمال، وأغنية "الفترة اللى فاتت"، والديفا سميرة سعيد بأغنية هليلة من من كلمات شادى نور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس.

كما طرحت المطربة التونسية لطيفة، مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى.

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وفى السياق نفسه، انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.