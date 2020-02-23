شكرا لقرائتكم خبر عن لانا ديل راى تلغى جولتها الغنائية بسبب مرضها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجمة العالمية لانا ديل ري أنها اضطرت لإلغاء جولتها الغنائية الأوروبية وذلك بسبب مرضها، وهو الخبر الذي صدم قطاع كبير من محبيها ومعجبيها من مختلف الأعمار، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع العالمية مثل "cnn" و "نويز".



لانا ديل راي لانا ديل راي

وجاء سبب الغاء لانا ديل راى لجولتها كونها فقدت صوتها تماما، ونصحها الأطباء بأخذ أربعة أسابيع إجازة من أجل الراحة التامة، وكان من المقرر أن تغني المغنية الأمريكية في لندن ومانشستر وجلاسجو وبرمنجهام الأسبوع المقبل ، بينما قالت في بيان: "آسفة لإحباطكم جميعا، في اللحظة الأخيرة فاجأني المرض وفقدت صوتي تماما وهو ما دفع الأطباء بإجباري علي الالتزام بالراحة لمدة أربعة أسابيع، لم أكن أتمني أن اخذلكم لكنني احتاج للراحة من أجل الشفاء".

و أشار موقع " نويز" إلى أن أولئك الذين قاموا بشراء التذاكر من حقهم استرداد سعرها .

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يذكر أن لانا ديل راي التي بدأت حياتها المهنية عامل 2005 ، استطاعت أن قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: " young and beautiful " و " summertime sadness " و " dark paradise " و " ride " ، و غيرهم .

النجمة لانا ديل راي