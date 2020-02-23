شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو "باتمان" الغلابة فى مسرحية عطل فنى: شيكوسبير المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم شيكو، على مشاركة جمهوره بصورة من إحدى لقطات مسرحيته الكوميدية" عطل فني"، الذى يشاركه فى بطولتها الفنان أكرم حسنى وهشام ماجد، وظهر شيكو فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام منذ قليل وهو يرتدى بدلة شخصية "باتمان" الشهيرة وكتب معلقا "شيكوسبير المسرح العربى".

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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تدور أحداث "عطل فنى" حول 3 شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذين يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فنى يجدون أنفسهم فى ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعونها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

وعلى سياق متصل، بدأ منذ أيام عرض مسرحية "عطل فنى" فى جدة، بعد النجاح الكبير الذى حققته المسرحية، فى موسم الرياض، قبل عدة أسابيع، ونشر هشام ماجد صورة له مع الجمهور بعد العرض وكتب " چدة غير مع أول جمهور لينا فى جدة.. جمهور السوبر.. عطل فنى قريبا فى مصر".