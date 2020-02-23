شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يهدى دورته التاسعة لـ6 مبدعين راحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدي مهرجان الأقصر للسينما الافريقية دورته التاسعة التي ستنطلق يوم 6 مارس لـ 6 مبدعيين سينمائيين راحلين من مصر ودول أفريقية أخري فمن مصر تقام دورة هذا العام باسم وحش الشاشة الفنان الكبير والقدير فريد شوقي والذي سيتسلم تكريمه ابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي وبحضور زوجته سهير ترك .

كما تهدي الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر لـ 5 آخرين هم المخرج السينمائي الكبير الراحل سمير سيف الذي كان من المكرمين لكنه رحل قبل انطلاق الدورة فقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة لروحه وتكريم اسمه بحضور نجله داني سمير سيف كما تهدي الدورة لروح المخرج السينمائي المصري الراحل أسامة فوزي وتتسلم تكريمه شقيقته كما يكرم اسم الفنان الأفريقي الراحل سوتيجوي كوياتيه والنجمة المصرية الراحلة عقيلة راتب أول سندريلا في الفن المصري وتتسلم تكريمها حفيدتها جيهان جلال الشهيرة بجني جلال كما تهدي الدورة للمنتج التونسي الراحل أحمد بهاء الدين عطية المدير السابق لمهرجان أيام قرطاج السينمائي عامي 1992 و1994.

المهرجان يعرض خلال الدورة التاسعة 15 فيلما عالميا وإفريقيا لأول مرة كما يخصص المهرجان مسابقة لسينما الشتات "الدياسبورا" وهناك تغطية إعلامية أجنبية كبيرة للدورة التاسعة لقنوات تليفزيونية مصرية وعربية ودولية ووكالات الأنباء العالمية ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس الي 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر و تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة ، الخارجية ، السياحة ، الشباب والرياضة ، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .

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