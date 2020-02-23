كريم عبدالعزيز "أصلع" على بوستر فيلمه الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لشركة أوسكار للإنتاج الفني بوستر فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".
وظهر الفنان كريم عبدالعزيز "أصلع" على بوستر الفيلم، وعلق الحساب الرسمي للفيلم على البوستر: "قريبا".
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجون مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثر الزواج سلبيا عليهما.
فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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