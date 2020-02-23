تكريم مصطفى شعبان وزينة وعمرو عبدالجليل في "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن استقرارهم في الدورة التاسعة على تكريم الفنان مصطفى شعبان، الفنانة زينة، الفنان عمرو عبدالجليل.
وجاء في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأحد، في فندق ماريوت بمنطقة الزمالك، أنه من المقرر مشاركة فيلمين مصريين لأول مرة في المسابقة الرسمية، وهما "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وهو فيلم الافتتاح و"قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان.
يُقام حفل افتتاح الدورة في معبد الأقصر، ويخرجه هشام فتحي، في 6 مارس، وتستمر فعاليات الدورة التي تحمل اسم "وحش الشاشة" الفنان فريد شوقي، حتى 12 من نفس الشهر.
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