عزة الحسيني: "الأقصر السينمائي" ينظم معرضًا عن فريد شوقي ويعرض فيلمين له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن بعض فعاليات الدورة التاسعة، في مؤتمر صحفي أقيم في فندق ماريوت بالزمالك مساء اليوم الأحد.

وقالت: "للعام الثاني على التوالي، سيكون هناك حضور للجنة الفبريسي، وهو تقدير كبير من لجنة النقاد الدوليين، ثانيا في إطار احتفال المهرجان بمئوية فريد شوقي سيكون هناك معرض رئيسي يقيمه المهرجان حول أفلامه وسيرته وتاريخه الفني، بالتعاون مع ستديو محمد بكر صاحب أرشيف الصور السينمائية الكبيرة، وعرضين لأهم أفلامه: السقا مات، الغول".

وتابعت عزة: "أحب أعلن برنامج وضع خصيصا لعرض الأفلام المصرية التي حققت أرقام كبيرة في شباك التذاكر لأن في الأقصر ليس لديهم شاشات كافية لعرض إنتاج العام، لذلك سنعرض: الفيل الأزرق 2، الممر، ولاد رزق 2، وكازابلانكا".

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان ستنطلق في 6 مارس، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر