"أنا مش مصدق.. عشرة العمر".. نجوم الفن ينعون عمرو فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، عمرو فهمي، سكرتير الإتحاد الأفريقي السابق.

وكتب الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله في وفاة سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق عمرو فهمي".

بينما كتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر تويتر: "البقاء لله في وفاة المهندس عمرو فهمي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله ومحبيه".

ونشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالراحل، معلقا: "الله يرحم صاحبي وأخويا عمرو فهمي، عشرة العمر، أنا مش مصدق".

Advertisements

بينما علق الفنان شيكو، على منشور أحمد فهمي: "الله يرحمه، استريح يا فهمي".

ونشرت ريم العدل، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لعمرو فهمي، وعلقت: "هتوحشني يا صاحبي، البقاء لله عمرو مصطفي مراد فهمي، ربنا يرحمك يا حبيبي ويثبتك عند السؤال ويدخلك فسيح چناته ويصبرنا يارب".

ورحل عمرو فهمي عن عالمنا منذ ساعات، بعد صراع مع مرض سرطان المخ، عن عمر يناهز 36 عاما، وشيع جثمانه عقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.