عبير فريد شوقي: أتمنى أن يستمر الاحتفاء بمئوية بابا العام كله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت عبير ابنة الفنان الكبير فريد شوقي، عن سعادتها بتكريم اسم والدها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته التاسعة.

وقالت في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق ماريوت بالزمالك مساء اليوم الأحد: "سعداء ان مهرجان الأقصر بيحتفي بمئويته، ومبسوطين بغلاف الكتاب ان شاء الله نفضل نحتفل على مدار السنة بمئوية بابا بكل المهرجانات، لأنها حاجة مش هتتكرر"

الدورة التاسعة من المهرجان مُهداة للمخرج سمير سيف والمخرج أسامة فوزي، والمقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 12 مارس المُقبل