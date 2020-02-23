سيد فؤاد: شعار مهرجان الأقصر السينمائي "سينما أفريقية من كل الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الإقصر للسينما الأفريقية، إن فريق المهرجان استغرق وقت طويل في مشاهدة الأفلام والتحضير للدورة التاسعة.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم بفندق ماريوت بالزمالك، مساء اليوم الأحد: "بعد دورة كان مستواها جيد العام الماضي، بشهادة الإعلام والمشاركين، وبعدما عملنا الأعوام الماضية على تقديم أفريقيا داخل أفريقيا بعرض أفلام مُنتجة داخل القارة، الجديد في الدورة التاسعة تقديم السينما الأفريقية في الشتات خارج القارة الأفريقية، وهي مسابقة جديدة".

وأضاف فؤاد "شعار الدورة التاسعة (سينما أفريقية من كل الدنيا)، وهذا يؤكد فلسفة المهرجان في الامتداد والتواصل مع كل صناع السينما الأفريقية". وأشار إلى إصدار كتاب عن الفنان فريد شوقي "وحش الشاشة"، وطلب من الحضور الترحيب بزوجة "الملك" سهيرة ترك وابنته عبير دفعتي. جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 12 مارس.