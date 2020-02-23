كريم عبد العزيز يطرح بوستر البعض لا يذهب للمأذون مرتين

طرح النجم كريم عبد العزيز بسوتر فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم قريبًا بجميع دور العرض.
يذكر أن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من كريم عبد
وتدور أحداث الفيلم حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، وذلك في إطار كوميدي.
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