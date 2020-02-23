في أبريل.. حسن شاكوش يحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات

يحيي الفنان حسن شاكوش حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر أبريل المقبل، على مسرح أنتيكا بار في مدينة دبي، بدولة الإمارات المتحدة.

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ومن المقرر أن يقدم شاكوش من خلال الحفل باقة لامعة من أجمل أغنياته، ومنها: بنت

الجيران الجديده، أنا على وضعي، وغيرها من الأغنية.

يذكر أن الفنان حسن شاكوش وجه اعتذار رسمي إلى نقابة المهن الموسيقية، والمصريين، وذلك بعد أن تسببت أغنيتهما بنت الجيران، أزمة في حفلة استاد القاهرة، ويرجع السبب إلى جملة أشرب خمور وحشيش.