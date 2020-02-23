بالتعاون مع فناير.. سعد لمجرد يطرح أحدث كليباته "آسف حبيبي"

طرح الفنان سعد لمجرد أحدث كليباته بعنوان آسف حبيبي، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب آسف حبيبي من إخراج عبدالرفيع عبديوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف

محسن، كما يشاركه في الغناء باند فناير.

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يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرًا كليب بعنوان سلام، كما كسر الكليب حاجز الـ 34 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.