شاهد.. ناهد السباعي برفقة والدتها في رحلة السحر والجمال

نشرت الفنانة ناهد السباعي بعض صور رحلتها في محافظة أسوان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت السباعي برفقة والدتها النجمة ناهد فريد شوقي، في رحلة داخل قرية النوبية، بمحافظة أسوان، وذلك أثناء حضورهما مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. Advertisements يذكر أن الفنانة ناهد السباعي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل النهاية، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، شريف منير، محمد لطفي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمود الليثي، محمد محمود. مسلسل، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، شريف منير، محمد لطفي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمود الليثي، محمد محمود.

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