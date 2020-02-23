محمد وزيري يكشف إسم أغنيته الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كان أعلن المنتج المصري ​محمد وزيري​ عن إستعداده لإصدار أول أغنية خاصة له، ونشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من الستوديو ، كاشفاً عن تحضيره لأغنيته التي ستطرح قريباً، أطل وزيري اليوم على محبيه، ونشر صورة جديدة له، وكشف إسم أغنيته والذي هو "وانا معاك".

الجدير ذكره أن محمد وزيري كان قد كشف عن تحضيره لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته وهبي إلى جانب الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، أما عن حلمه، فقال إنه يحلم بإنجاب طفلة يسميها "خديجة" وأن يفرح بها.

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