بالصور- بريانكا شوبرا تخطف الأنظار في حفل خاص بالأزياء

ميرنا وليد - بيروت - خطفت نجمة بوليوود ​بريانكا شوبرا​ (37 عامًا)، يوم أمس، الأنظار خلال حضورها في إحتفال خاص بعالم الأزياء في مدينة بومباي الهندية.

وأطلت بريانكا بفستان أسود طويل شفاف خطفت من خلاله أنظار كل الحضور، وبتسريحة شعر وماكياج مناسبين جداً لإطلالتها هذه.

وكانت أطلت النجمة بريانكا شوبرا خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي كموديل في كليب أغنية What A Man Gotta Do مع زوجها النجم الأميركي نيك جوناس وشقيقه النجم جو جوناس، وأثنى المتابعون على إطلالتها الجميلة في هذا العمل الفني الذي جمعها مع نيك وجو.



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