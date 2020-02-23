ريهام حجاج :"هذا الكلام عار من الصحة وحياتي الشخصية من الممنوعات"

ميرنا وليد - بيروت - في إجابة على سؤال :"ما حقيقة ما يتردد بأنك أجريت عملية حقن بوتوكس في شفتيك؟"، قالت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ :"هذا الكلام عار من الصحة، لم ألجأ إلى تلك الحقن “شفايفي رباني”، قد يعتقد البعض ذلك لأنني ظهرت في إحدى جلسات التصوير أخيرا وأنا أضع ألوان ماكياج طبيعية على شفايفي، فظهرت بشكل ملحوظ للجمهور".

وعن رأيها في وسائل التواصل الإجتماعي، قالت :"رغم أنها مهمة للتواصل مع الجمهور، لكنها تسبب إزعاجا لي، صار الجميع يتدخلون في خصوصيات الآخرين، اعتبر حياتي الشخصية من الممنوعات، وأحب ألا يتدخل فيها أحد، لأن حياتي ملك لي فقط".

كلام الممثلة ريهام حجاج جاء في مقابلتها في جريدة "السياسة" الكويتية مع الزميل محمد أبو العزم.

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