حسن شاكوش: لا أنافس محمد رمضان..وهذا تعليقي على قرار وقفي عن الغناء

ميرنا وليد - بيروت - ظهر على الساحة الفنية مؤخراً اسم "​حسن شاكوش​" وكان حديث الناس، بسبب أغنيته "بنت الجيران"، وتصدر حسن شاكوش و​عمر كمال​ شريكه في الأغنية تراند وسائل التواصل الإجتماعي، وأصبحا محل إهتمام من الجميع.

وإلتقى موقع "الفن" بحسن شاكوش ليحدثنا عن النجاح الكبير الذي حققته "بنت الجيران"، وعلق على قرار نقيب المهن الموسيقية في مصر ​هاني شاكر​ بوقف فناني المهرجانات عن الغناء.

عبّر شاكوش عن سعادته الكبيرة بالأرقام التي وصلت إليها الأغنية عبر يوتيوب، والنجاح الكبير الذي حققته على مواقع التواصل الإجتماعي، وقال إن الأغنية تعبّر عن حالة عاشها معظم شباب الوطن العربي في مرحلة الشباب، لافتاً إلى أن هذا هو سبب وصولها للناس بسرعة.

وكما قال إنه سعيد لحصوله على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب المليون مشترك، مشيراً إلى أنه لم يكن يتخيل هذا.

وعلق على تواجد أغنيته في المرتبة الثانية في الاستماع على مستوى العالم وقال إنه فخور بهذا الإنجاز، وأوضح أنه حينما علم الخبر من أصدقائه كان نائماً، واستيقظ على هذا الأمر الذي لم يكن يتوقعه.

وتررد مؤخراً أن حسن شاكوش ينافس محمد رمضان على لقب "نمبر وان"، ولكن شاكوش نفى هذا الأمر من خلال موقع "الفن" وقال إن "رمضان" أخ وصديق وهو يحبه، لافتاً إلى أنه يقدم لوناً بعيداً عنه لذا لا مجال للمقارنة بينهما، وتمنى له المزيد من النجاح.

وأثار كوبليه "اشرب خمور وحشيش" في الأغنية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وإستجاب شاكوش لرأي الجمهور ونقيب الموسيقيين هاني شاكر وحذف "الكوبليه"، وقال إنه لا يحب أن يغني كلمات يؤذي بها المستمع، وأن لديه أشقاء لا يحب أن يسمعوا هذا الكلام.

ولكن حدثت مشكلة لم تكن في الحسبان، قلبت الدنيا رأساً على عقب على شاكوش، فخلال تواجده في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، قام شاكوش بغناء "الكوبليه" المحذوف، الأمر الذي أثار الجدل حوله وجعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا يثورون عليه، ويهاجمونه بشدة، وعلق "شاكوش" أنه غير مسؤول عما حدث وأن القائمين على الحفل هم من وضعوا الأغنية.

ولم يتوقف الأمر على الهجوم فقط بل طلبوا من هاني شاكر بوقفه عن الغناء، وسرعان ما استجاب هاني لمطالب الناس وخرج ببيان بمنع التعامل مع فناني المهرجانات وإيقافهم عن الغناء وعدم إعطائهم أي تصريح. أما "شاكوش" فعلّق أنه سيلتزم بقرار نقيب الموسيقيين وأنه بالفعل بدأ في إلغاء حفلاته، ولكنه طلب من هاني شاكر أن يعود عن قراره وينظر لهم بشكل آخر.

وعن موقفه من بطاقة النقابة، كشف أن معه إيصالاً من النقابة حصل عليه بعد إجتياز الإختبارات، ولكنه لا يعلم موقفه الآن وهل سيحصل على البطاقة أم لا.

واختتم حسن شاكوش حديثه معنا بأنه تربى على الفن الأصيل، وكان والده ينصحه بالإستماع إلى أغاني الفنان الراحل ​عبد الحليم حافظ​ وغيره ليحسّن من أدائه، وتمنى أن تُحل كل المشاكل المثارة حوله قريباً، وإقترح وجود شعبة لفناني المهرجانات لتحسين أوضاعهم.