وائل نور "الولد الشقي" في السينما.. فريد شوقي تبناه فنياً وأزمة قلبية أنهت حياته

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من رحيله المفاجئ والمبكر عن عمر يناهز الـ 55 عاماً، سنة 2016، إلا أن الممثل المصري ​وائل نور​ إستطاع أن يحجز مكانة في قلوب جمهوره، بأدواره التي إتسمت بخفة الظل وتقديمه للولد الشقي، ولكن بشكل متنوع ومختلف في الشخصيات، التي قدمها خلال تاريخه الفني.

الميلاد والنشأة

في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل عام 1961، ولد وائل محمد صلاح الدين مرسي، والذي إختار إسمه الفني وائل نور، وقد حصل على دبلوم معهد السكريتاريا، وبعدها إنضم للمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يهوى الفن منذ صغره.

قدم فوازير الهنا و​فريد شوقي​ تبناه فنياً

في بدايته إكتشفه المخرج ​أحمد فؤاد​، الذي قدمه في العديد من الأعمال وقتها، وبعدها تبناه الممثل المصري فريد شوقي فنياً، وقدم معه مسلسل "البخيل وأنا وصابر يا عم صابر"، وفيلم "الموظفون في الأرض".

وقد بدأوائل نورمشواره الفني في عام 1983 من خلال فيلم "عالم وعالمة" من بطولة ​نادية الجندي​، وقدم بعدها أعمالاً عديدة في السينما مثل "بيت القاصرات والاحتياط واجب والأوغاد وسنوات الخطر وتجار السموم وانتحار صاحب الشقة والمخطوفة والسجينتان ومخالب امرأة وجيران آخر زمن والحب في طابا وتوت توت"، وآخر أفلامه كان "الليلة الكبيرة" عام 2015.

وفي الدراما التلفزيونية قدم أعمالاً مثل "المال والبنون وذئاب الجبل ودموع في حضن الجبل وسوق الزلط والمصراوية وحلم ابن السبيل ووجه القمر وحارة الطبلاوي"، وشارك في تقديم "فوازير الهنا" عام 1997 أمام نادين، وكان وائل نور يختفي من وقت لآخر، وهذا ما فسرته زوجته بأن كان لديه عمل خاص كان يجعله يرفض الأعمال التي لا يرغب في المشاركة بها، فلقد كان يرفض أن يجعل الفن هو مصدر دخله.

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تزوج مرتين وأب بعد وفاته بتسعة أيام

تزوّجوائل نورمن الممثلة ​أميرة العايدي​، والتي أنجب منها إبنته سارة وابنه يوسف، ولكن بعد سبع سنوات أعلن إنفصاله عنها، ومن ثم تزوج بعدها من غادة محمد بالرغم من فارق العمر بينهما، وقد أنجب منها ولداً وبنتاً، وبعد وفاته بتسعة أيام أنجبت إبنه الخامس والثالث منها، وقد إختارت له إسم "حمزة".

وفاة مفاجئة

في الثاني من أيار/مايو عام 2016 عثُر علىوائل نورمتوفياً في منزله بالإسكندرية، وقد شخّص الطبيب سبب الوفاة بأنها نتيجة تعرضه لجلطة في الشريان التاجي، قبل أن يخضع لعملية قسطرة سريعة، إذ قال طبيبه الخاص خالد وهبة إن وائل نور كان مدخناً شرهاً، وإنه كان مقرراً أن يخضع لجراحة قسطرة.

وكتب صديقه أحمد راسم، والذي كان قد شاركه عرضاً مسرحياً للأطفال، عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه قرر الرد على كل ما كتب عن وفاة وائل نور، وبأن وائل قدم العرض ثم توجه لمنزله في العجمي، وكان معه مساعده الخاص والذي حينما جاء ليوقظه فوجئ به قد توفي، وبأن كل ما كتب عن أسباب الوفاة غير صحيح وكذب، وبأن آخر من شاهدهم كانوا زملاءه في المسرحية.



طليقته وأرملته في المحاكم بعد وفاته

يمتلك وائل نور 7 شقق في القاهرة و3 شاليهات في شرم الشيخ وحسابات مصرفية وكاراج للسيارات بـ"مول" شهير، وقد تم الإعلان عن ثروته بالرغم من حفاظه على حياته العائلية بعيداً عن الإعلام، لكن بعد أن تم اللجوء للقضاء من أجل حسم تركته لأبنائه، تم الكشف عن ثروته وترددت شائعات وقتها عن وجود خلافات بين طليقته أميرة العايدي وأرملته غادة محمد، من أجل الميراث وهذا ما نفاه المحامي الخاص به مؤكداً أن التواجد في المحكمة ضروري من أجل إعلام الورثة.

وظهوره في عمل فني بعد وفاته بثلاث سنوات

في عام 2019 فوجئ الجمهور بظهور وائل نور ضمن مسلسل "شقة فيصل"، وهو آخر عمل صوره قبل وفاته وتأجل عرض العمل لسنوات، جعل وائل نور يكون مفاجأة المسلسل.