موجز "الفن": فنانة تكشف أنها والدة زوجة قصي خولي.. وشيرين عبد الوهاب تطلب أمراً غريباً من حسام حبيب

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية مسلسل "العميد" يتفوق على مسلسلي "سر" و"العودة" بحسب استفتاء الفن استفتاء الفن : من هي أجمل ممثلة لبنانية؟ فنانة عربية بإعتراف خطير: "أنا حماة قصي خولي" وهل تزوج ابنتها من أجل الجنسية الاميركية؟ شيرين عبد الوهاب تطلب من حسام حبيب أن يحملها في حفلها وهذا ما حدث نجوم عايدوا سيرين عبد النور في عيد ميلادها جورج وسوف يودّع والدته بحزن كبير بعد أزمة أفلامها الإباحية.. شيما الحاج نحو القفص الذهبي!

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