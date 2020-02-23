ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ تألّقها ودورها المميّز في التحكيم ضمن لجنة "​ذا فويس كيدز​"، فبعد إنتهاء مرحلة "الصوت وبس" والتي ضمت خلالها عجرم أصواتاً جميلة إلى فريقها تخوّلها المنافسة بقوة على اللقب هذا العام، تكمل تحكيمها وقراراتها الصائبة والنوعية والجريئة في مرحلة "المواجهة".

ففي الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة يوم السبت الماضي، لفتتنا المواجهة في فريق عجرم، والتي مزجت فيها بين الغناء العربي والغناء الغربي، إذ كانت بين الثلاثي غايا الخوري و​هايدي جلال​ ومروان عبد الله، فقدم الأخير أغنية "أحبك" لحسين الجسمي، بمواجهة هايدي في أغنية i still love you، وكانت المفاجأة بإختيار عجرم لهايدي كي تكمل معها المشوار.

وهذا أمر يحسب لعجرم كونها إختارت أن تكمل بالأداء الغربي بدلاً من العربي، على أمل أن نرى هذا العام حامل أو حاملة اللقب بالأداء الغربي لأن المواهب الفنية التي تغني الأغنيات الغربية غالباً ما تُظلم.

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم أصابت في إختيار هايدي جلال لإكمال المواجهة في "ذا فويس كيدز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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