مرام بن عزيزة.. زوجها تحايل عليها وسرقها وسُرّب لها فيديو مثير للجدل

ميرنا وليد - بيروت - ​مرام بن عزيزة​ ممثلة وعارضة أزياء تونسية، من مواليد 25 كانون الأول/ديسمبر عام 1986.

أطلّت على الجمهور وهي طفلة، فقدّمت دعايات لماركات عالمية، وتعاملت مع دور الأزياء العالمية، وعندما كبرت قررت إستكمال مشوارها أمام الكاميرا والتلفزيون والسينما.

أعمالها

شاركت مرام بن عزيزة في العديد من الأعمال كممثلة، منها مسلسل "مكتوب" بأجزائه الأربعة، وبعدها شاركت في المسلسل التونسي "ليل الشك" للمخرج ​مجدي السميري​، كما شاركت في سلسلة "سكول 2"، وكانت ضمن أبطال مسلسل "​حكايات تونسية​".

فيديو مخل للقيم والآداب

انتشر مقطع فيديو مسرب لـمرام بن عزيزةوهي تشرب الخمر، مع عدد من صديقاتها في إسبانيا، ما تسبب لها في جدل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنها لم تكتف بذلك بل دافعت عن نفسها وبررت تصرفاتها قائلة إن الموضوع "حرية شخصية.. أشرب وأفعل ما يحلو لي، وليس لأي شخص أن يحاسبني على أفعالي".

زواجها الأول لـ 6 أشهر

تزوجتمرام بن عزيزةمن ​أكرم شكري​ لمدة 6 أشهر، ولكنها قررت بعدها الإنفصال عنه وطلبت الطلاق، أما سبب ذلك فهو إكتشافها أنه لا يوجد توافق بينهما، ولم تستطع الإستمرار معه خصوصاً بعد أن طلب منها إعتزال التمثيل وعرض الأزياء، ما رفضته هي تماماً.

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أثارت الجدل بفستان زفافها

في عام 2018 إحتفلت مرام بن عزيزة بحفل زفافها في العاصمة الفرنسية باريس، وهذه الزيجة الثانية لها، وأثارت الجدل وتعرضت للعديد من الإنتقادات بسبب فستان الزفاف الذي إرتدته، بحيث إختارت جامبسوت بدلاً من الفستان التقليدي، إضافة الى أن إطلالتها كانت جريئة بالنسبة للمعلقين.

وبعد التعليقات السلبية التي وصلتها قامت مرام بن عزيزة بتعديل صور زفافها بالفوتوشوب، وذلك بعد إثارتها الجدل، وكتبت على حسابها: "بدلت الروبة على خاطركم هكا خير؟".

زواجها لم يستمر لأكثر من سنة، بعد مشاكل كثيرة وإتهامات متبادلة بين الطرفين.

زوجها تحايل عليها وسرقها

تقول مرام بن عزيزة إنها إرتبطت بزوجها ​نديم الحباسي​، بعد قصة حب وأنها أحبته كثيراً، ولم تكن تتوقع أنه سيكون محتالاً وسارقاً، خصوصاً أنها كانت سعيدة بزواجها.

وروت في مقابلة تلفزيونية أنها بدأت تشك في زوجها، بعد أقل من سنة من الزواج، علماً أنها سمعت الكثير من الأشياء عنه، لكنها كانت تتغاضى عنها وكأن الحب قد جعلها عمياء.

وإتضح لمرام بن عزيزة أن زوجها خائن، فقد كان له علاقة مع إمرأة أخرى، وإضافة الى ذلك كان قد أصدر شيكات من حساب مصرفي مشترك بينهما، بقيمة 400 ألف دينار وصولاً الى مليونين، وبعدها تقدمت بدعوى قضائية ضده لتحصيل حقها وسجن على إثرها لفترة قصيرة، قبل أن يخرج ويبدأ القيام بإجراءات ضدها.

زوجها يرد ويتهمها بتهديده بقتل أمه

في أيلول/ سبتمبر عام 2019 رد نديم الحباسي على مرام بن عزيزة، التي كانت قد فضحته إعلامياً، وقال إنه هو من بادر بطلب الطلاق منها، بعد الخلافات التي ظهرت بينهما، بسبب تصرفات زوجته وتشويهها لعائلته بحسب كلامه، وأنه قام بمقاضاتها لهذه الأسباب، كما أكد محاميه أنه قام بتسوية وضعه وتوصل الى الصلح، بعد أن دفع جزءاً كبيراً من الدين، كما إتهم نديم زوجته بتهديده بقتل أمه، وعلى إثر هذا التصرف من مرام بن عزيزة، أصبحت هي مهددة بدخول السجن، بحسب التقارير الصحفية.

جماهيرية كبيرة

على الرغم من أن مشاكل مرام بن عزيزة ظهرت بقوة الى العلن، لكن ذلك لم يمنعها من كسب شهرة كبيرة وحب الجمهور لها، وحساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد ذلك، فصفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تحظى بإهتمام مليوني شخص، علماً أنها لا تتابع إلا شخصين فقط.