ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الممثل اللبناني ​طوني عيسى​ لموقع "الفن" عن رأيه في الثورة في لبنان، وعن آراء الفنانين المنقسمة في الثورة، والتي أدت إلى الخلافات بينهم.

وعبر طوني عن رأيه بالهجوم التي شنّته الممثلة اللبنانية باميلا الكيك على ملكات الجمال اللواتي توجهن نحو التمثيل.

وأبدى رأيه بالأداء التمثيلي للممثلة اللبنانية ​فاليري أبو شقرا​ بين الجزء الأول من مسلسل "ما فيي" والجزء الثاني منه.

كما أبدى رأيه بالممثلتين اللبنانيتين ​نادين نسيب نجيم​ وباميلا الكيك، وفي ختام اللقاء وجه طوني نصيحة للممثلات اللبنانيات.

تفاصيل مقابلتنا مع طوني عيسى تتابعونها في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- طوني عيسى يبرئ نادين نسيب نجيم من هجوم باميلا الكيك .. وماذا عن فاليري أبو شقرا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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