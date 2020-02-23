غير ماهو معروف .. المبيدات الحشرية لا تسبب السرطان‎

هناك اعتقاد شائع بين سكان العالم، وهو أن المبيدات الحشرية قاتلة وتسبب السرطان، لما تحتويه من مواد كيميائية، وذلك بفضل استمرار ظهور أبحاث علمية تؤكد ذلك، إلا أن علماء أكدوا مؤخرا أنها لا تشكل تهديدا كبيرا.

وأجمعت مجموعة من كبار العلماء، أن المواد الكيماوية في المبيدات الحشرية، لا تسبب مرض السرطان والضرر على الصحة العامة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال ديفيد كوجون، أستاذ الطب المهني والبيئي بجامعة ساوثامبتون، إنه “لا يوجد دليل يذكر على القلق من استخدام المبيدات الحشرية”.

وتابع موضحا أنه “عندما تصادف المواد الكيميائية تلك المواد التي يمكن أن تسبب سمية، يمكن أن يكون هناك تفاعلات بينها، لكن في حالة مبيدات الآفات، فلا يتوقع حدوث ذلك”.

وفي سباق متصل، خلص بحثان آخران بالاتحاد الأوروبي، إلى أنه يجب أن يتناول الإنسان ما يعادل بستانا كاملا من الفاكهة والخضار، لتجربة حدوث أي آثار على الغدة الدرقية والجهاز العصبي.

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وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه تم العثور على آثار المبيدات في 45% من 3355 عينة من المواد الغذائية والمشروبات التي تم شراؤها في المملكة المتحدة في عام 2018.

ولفتت إلى أن ثمار الحمضيات والفراولة والكمثرى والعنب والتفاح والجزر الأبيض والهليون، هي الفاكهة والخضار الأكثر تلوثا بالمبيدات الحشرية خلال المسوحات الخمسة الماضية، بينما كان الأفوكادو والشمندر والذرة الحلوة، والفطر والبصل والبطاطا الحلوة، من بين المحاصيل الخالية من المبيدات.

وتعقيبا على هذا، قال آلان بوبيس، الأستاذ الفخري لعلم السموم في إمبيريال كوليدج في لندن، إنه “إذا تم العثور على المبيدات الحشرية، والتي عادة ما تكون بكميات صغيرة، فهي تصل لحوالي 3% الحد الأقصى لمستوى المخلفات في عام 2018”.