خاص- أخيرًا طوني بارود ينوّر الشاشة اللبنانية بفسحة فرح

عاد مقدم البرامج طوني بارود ليزيّن الشاشة اللبنانية من جديد بظهوره كل ليلة سبت بعد نشرة أخبار الـ MTV المسائية، حيث سيطل أسبوعياً ضمن برنامج ترفيهي مليء بالمنوعات والفرح بعنوان “كمشتك” يستضيف فيه مجموعة من الفنانين والوجوه المعروفة يصل عددهم الى ستة أشخاص، تحت إشراف المنتج ميشال سنان، اما المنتجة المنفذة فهي الرائدة في مجالها ناي نفاع، والاخراج للمبدع كميل طانيوس.

وافتتح الحلقة الاولى كل من طوني عيسى، وسام صليبا، ارزة الشدياق، ساشا دحدوح، اديل جمال الدين وفريد حبيش الذي قدموا على مدار أكثر من ساعة حلقة أضفت أجواءً من الضحك والتسلية والمرح بعد الأجواء الداكنة التي عاشها اللبناني طوال الفترة الماضية حيث جمّدت المحطات كل البرامج منذ 17 تشرين الفائت بسبب ما يمر به البلد من ظروف اقتصادية ومالية وسياسية تستوجب متابعة دقيقة وحثيثة من المحطات.

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وكالعادة استطاع طوني بارود بخبرته واحترافيته وخفة ظله أن يقود الحلقة بشكل لافت وان يعطي كل ضيف حقه بالظهور.

وبالتزامن مع ظهوره على الشاشة المحلية، يواصل طوني بارود ظهوره عبر قناة “لنا تي في” مقدماً برنامجاً مليئاً بالمواد الترفيهية والفنية والألعاب والتسلية بعنوان “محلولة” حيث أكد لنا في دردشة سابقة أن البرنامج يحقق نجاحاً كبيراً في سوريا ولبنان والعالم.

هذا النجاح بين لبنان وسوريا والدول العربية ليس بجديد على “البارود” الذي لديه سحره الخاص واطلالته المميزة التي ينتظرها الملايين من المشاهدين وهو استطاع ان يكسب هذه المحبة عن جدارة بسبب كاريزماته والقبول القوي الذي يلقاه من قبل الجمهور وهو خير اختيار من قبل MTV لتقديم “كمشتك” في هذا الوقت الدقيق مع العلم ان طوني بارود كان يعمل على فكرة مختلفة تماماً عن “كمشتك” إلا ان اندلاع المظاهرات في لبنان جعل المحطة تجمّد كل البرمجة الخريفية.