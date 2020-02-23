مايا نصري في لوك جديد قبل طرح فيلم “ريما” في السينما

في الوقت الذي تم تحديد موعد طرح فيلم “ريما” في صالات السينما، والذي تلعب بطولته الفنانة مايا نصري، ظهرت الأخيرة عبر حسابها على انستغرام وقد اعتمدت “لوك جديد” حيث غيرت لون شعرها من الأسود الى الاشقر.

وخصت مايا المتابعين على حسابها ببعض الصور من اللوك الجديد.

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من جهة أخرى، اعلن المنتج عمرو طنطاوي عن موعد عرض فيلم الرعب الجديد “ريما” بالسينما في مصر والوطن العربي والمقرر في الرابع من آذار/ مارس المقبل.

فيلم “ريما” بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي واحمد فتحي ومحمد جمعة والسعودي عبد الحميد العوام، جرافيك/ احمد عامر، مونتاج/ رامز عاطف، مستشار اعلامي/ محمد بدر، مخرج منفذ/ جمال شاكر، منتج فني/ مدحت لبيب، تصوير/ احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف/ احمد انور ومن اخراج/ معتز حسام.

وبالتزامن مع اعلان موعد عرض الفيلم تم الكشف عن الافيش الاول للفيلم موضحًا عليه التصنيف العمري للفيلم وهو 16 سنة فيما فوق، بالإضافة الى طرح الاعلان التشويقي للفيلم على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى صفحة الشركة المنتجة على الفايسبوك وقد ظهرت خلاله ريما بوجهها مغطى بالدماء وسط حالة من الذعر تنتاب كل ابطال الفيلم.