رسالة شديدة اللهجة من ساندي لزملائها

نشرت المطربة ساندي تغريدة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغردت ساندي قائلة:"هو ليه يا جماعة كل أصدقائي الزملاء والزميلات مفكروش يكلفوا خاطرهم بـ مبروك علي الألبوم رغم إني الاستوري ببلاش اد كده نجاحي بيشكل خطر عليهم".

يذكر أنه كانت قد طرحت الفنانة ساندي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "على خشبة المسرح" وجسدت في الكليب قصة حياتها كما استعانت في الفيديو بمقاطع صوتية لكل من الإعلامية إسعاد يونس، والإعلامية منى الشاذلي، تضمن نصائح منهما لـ ساندي على هامش أزمتها النفسية المعروفة، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت قد طرحت ساندي حتى الآن 5 أغاني من ألبومها الجديد هم،"طبع الشتا"،"ريموت حياتك"،"كان عادي"،"زي التمثال"،"على خشبة المسرح" وحققوا نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" تقترب من 4 مليون، وتم عرض الكليبات على طريقة vertical video حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقة على أغاني ألبوم بالكام.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ساندي تتحدث عن أزمتها في كليب "على خشبة المسرح"

إسعاد يونس تكشف سبب توقفها عن التمثيل