مى عمر تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيها بإطلالة جديدة وجذابة.

وخطفت مى عمر الأنظار إليها حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا وبوت طويل الرقبة.

وتلقت مى عمر عديدا من التعليقات الإيجابية على الصورة حيث علق البعض قائلين: "يا لذيذ يا رايق" و"جمال يجنن" و"سكر".

ونشرت مي عمر صورة سابقة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.

وظهرت مي عمر ببنطال جلد أسود لامع مع سترة اوف شولدر، وحذاء رياضي مع مكياج هادىء وشعر منسدل.

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والتقطت مي عمر الصورة وهي تحمل كلبها الجديد، الذي عرفت متابعيها عليه بصورة عفوية وظهرت وهي تحمل الكلب وكتبت على الصورة :" عضو العائلة الجديد ".

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