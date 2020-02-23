ميريهان حسين فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ميريهان في الصورة وهي أمام ضفاف النيل بأسوان وعلقت قائلة :" أرسل اليكم كل الحب من أسوان، هذه هي مصر".

وتتواجد ميريهان حسين في أسوان لتصوير مشاهدها بمسلسل ختم النمر الذي تتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني ونسرين طافش.

وتلقت ميريهان حسين عددا من العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن بسبب انشغالها بمسلسل ختم النمر.

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