شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت ميريهان في الصورة وهي أمام ضفاف النيل بأسوان وعلقت قائلة :" أرسل اليكم كل الحب من أسوان، هذه هي مصر".
وتتواجد ميريهان حسين في أسوان لتصوير مشاهدها بمسلسل ختم النمر الذي تتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني ونسرين طافش.
وتلقت ميريهان حسين عددا من العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن بسبب انشغالها بمسلسل ختم النمر.
قد يهمك أيضا:
ميريهان حسين تستعرض أناقتها في أسوان بملابس عصرية
أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة للاعب كرة السلة كوبي براينت
كانت هذه تفاصيل خبر ميريهان حسين فى أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.