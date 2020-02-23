شكرا لقرائتكم خبر عن سكر محلى محطوط عليه كورونا.. عمرو سعد يغنى مع إيمان العاصى ودينا فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت المنتجة سارة الطباخ إلى قائمة نجوم الفن في عالم "تيك توك"، حيث دشنت حسابًا جديدًا، قامت بنشر مجموعة من الفيديوهات التى تجمعها مع النجوم والنجمات، حيث نشر سارة فيديو يجمعها بكل من عمرو سعد، وإيمان العاصى ودينا فؤاد.

وبدأ عمرو في الفيديو يغنى أغنية "بنت الجيران"، ولكن بطريقته الخاصة، حيث قال "سكر محلى محطوط عليه كورونا"، لتضحك إيمان ودينا وسارة، ويضيف عمرو "أنا شاكك أنى عندى كورونا".

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وحرص عمرو سعد على التواجد بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى حفل تخريج الدفعة الأولى من مشروع التعليم الترفيهى الذى يحمل اسم " Edutain" وشارك عمرو في تكريم الخريجين الذين حصلوا على دورات تدريبية وورش فى الإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل مع كبار صناع الفن فى العالم ومن بينهم مدربة التمثيل المصرية مروة جبريل.

من ناحية أخرى، حرص النجم عمرو سعد، على تهنئة نجله رابى بفيلمه "صندوق الدنيا" الذى يقوم ببطولته مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوى، حيث قام عمرو بنشر صورة نجله على صفحته الرسمية بموقع انستجرام وكتب قائلاً :"النجم الصغير رابى عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللى هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدنى معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابى ومبروك لكل نجوم الفيلم.

وظهر الطفل رابى نجل النجم عمرو سعد، فى العرض الخاص لفيلم"صندوق الدنيا" الذى يعد أول بطولة له مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوي، حيث حرص على حضور العرض رغم غياب والده، وأعرب عن سعادته الكبيرة بطرح الفيلم فى دور العرض، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.