شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديد "بنحب الحياة" بلمسة من نصر محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة اللبنانية اليسا، من تسجيل أغنيتها الجديد "بنحب الحياة" من البومها الجديد، بالتعاون مع المنتج الفني نصر محروس، وأمير محروس وألحان محمد رحيم.





وكانت النجمة اللبنانية قد انتهت منذ أيام من تصوير أغنيتها الجديدة "عظيمة"، بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم.

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من ناحية أخرى، تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لحفل غنائى بمناسبة عيد نوروز، يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، فى دولة العراق وتحديد بمدينة أربيل، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "أنا وحيدة"، "نفسى أقوله"، "مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى.

وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقى مصرى.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.