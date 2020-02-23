شكرا لقرائتكم خبر عن "شارموفرز" تعود للساقية بعد غياب 5 سنوات وتحضر لألبوم جديد والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب محمد العرقان، من ثنائي شارموفرز عن حماسه الكبير للعودة إلى الساقية بعد غياب 5 سنوات منذ آخر حفلات الفرقة بنفس المكان، موضحًا كونه من أقرب المسارح التى اعتلاها لقلبه رغم غنائه في عدة مسارح عالمية، مشيرًا أن تجربة العودة لنفس المكان بعد هذه الغيبة تمثل تحديًا لأعضاء الفريق لإخراج كل ما في طاقتهم لجمهورها المخلص بالساقية، الذى شهد على بدايات رحلتها الغنائية.
وعادت شارموفرز مؤخرًا من جولتها الفنية العالمية التى مرت بها بين كندا وأمريكا، وتحضر حاليًا لجولة عربية، حسبما أكد العرقان قوله أن شارموفرز تستعد للسفر إلى تونس عما قريب لأول مرة، كما تنشغل بوضع لمساتها الأولية على مشروع ألبومها الغنائي الجديد والثالث في مشوارها، بعد سنة من ظهور ألبومها الأخير "انفصام"، مع تحضيرها لحفل غنائي ضخم بصحبة الأردني عزيز مرقة 13 مارس المقبل.
وحققت شارموفرز انتعاشة فنية خلال العام الماضي بالتزامن مع تتويجها بجائزة Boisdale Music Award البريطانية، كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم، بجانب إطلاقها ألبومها الثاني "انفصام"، والذي ضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود"، واختتمت السنة بجولة غنائية بين عدة جامعات مصرية، منها عين شمس وطنطا.
كانت هذه تفاصيل خبر "شارموفرز" تعود للساقية بعد غياب 5 سنوات وتحضر لألبوم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.